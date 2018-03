Man onder invloed laat 2-jarige alleen thuis 12 maart 2018

02u29 0

Tijdens een verkeerscontrole van PZ Demerdal-DSZ vrijdagavond in de Ernest Claesstraat in Zichem legden 89 bestuurders een negatieve ademtest af. Een 57-jarige man uit Scherpenheuvel-Zichem bleek echter onder invloed van alcohol. Zijn rijbewijs werd voor 3 uur ingetrokken.





Maar het frappantste geval was een 34-jarige man uit Averbode. Die probeerde de controle te ontwijken door de oprit van een woning op te rijden. Hij legde een positieve speekseltest voor drugs af. Hij was op weg om zijn partner af te halen aan het station en had daarbij zijn 2-jarig kind alleen thuis achtergelaten. Hierover wordt een bijkomend proces-verbaal opgesteld en zijn rijbewijs werd voor 15-dagen ingetrokken.





(KBG)