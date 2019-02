Man moet rijbewijs zes uur inleveren vdt

25 februari 2019

11u45 0

Een 24-jarige man uit Scherpenheuvel-Zichem had zondag te diep in het glas gekeken, maar kroop toch nog achter het stuur. Om 21 uur controleerde de politie hem in Park Ter Heide in Scherpenheuvel-Zichem. De man legde een positieve alcoholtest af. Zijn rijbewijs werd voor 6 uur ingehouden.