Man lapt pas opgelopen rijverbod aan zijn laars 01 juni 2018

Politie haalde woensdagmiddag omstreeks 13 uur een 55-jarige bestuurder uit Scherpenheuvel-Zichem uit het verkeer in de Hasseltsestraat in Diest. De bestuurder legde een positieve alcoholtest af. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor de duur van 15 dagen. Dezelfde dag werd de man omstreeks 20.30 uur opnieuw opgemerkt achter het stuur van zijn voertuig in de Lobbense Molenweg in Scherpenheuvel-Zichem, ondanks het opgelegde rijverbod. Na contactname met de magistraat werd beslist om zijn voertuig te immobiliseren en werd dit overgebracht naar de stallingplaats. (KBG)