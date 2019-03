Man laat hond euthanaseren na meerdere bijtincidenten KAR

12 maart 2019

Een man uit Scherpenheuvel-Zichem heeft opschorting van straf gekregen nadat zijn hond drie vrouwen en een man had aangevallen. De feiten deden zich voor in maart en juni 2016 en augustus 2017. Het beest van Kevin R. was niet gemuilkorfd toen het een aanval inzette op de slachtoffers. Die liepen averij op aan jas, trui en sjaal. Een vrouw hield littekens over aan haar rechterarm. Ze werd op klaarlichte dag aangevallen en hield er angstgevoelens aan over. Zij kreeg een schadevergoeding van 2.559 euro. R. liet zijn hond uiteindelijk euthanaseren. Omdat de man serieuze inspanningen leverde om de slachtoffers te vergoeden, volstond voor de rechter de opschorting gedurende drie jaar.