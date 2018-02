Man die hond dumpt mag 3 jaar geen dieren meer houden 20 februari 2018

Een 37-jarige man uit Scherpenheuvel-Zichem mag van de rechter drie jaar lang geen dieren meer houden. David V. dumpte in oktober 2016 zijn 22 maanden oude Mechelse herder, Diezel. De dertiger verklaarde dat hij zijn hond meegaf aan onbekenden die het dier op hun beurt achterlieten op een parking in Bekkevoort. De rechter hechtte weinig geloof aan dat verhaal. "Hij kon er niet meer voor zorgen omdat in zijn nieuwe huisvesting geen honden waren toegelaten. De hond liet hij niet in het asiel omdat hij de kosten niet wenste te betalen", klonk het in het vonnis.





Naast het verbod moet de man ook een boete van 600 euro. (KAR)