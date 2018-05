Man bedolven onder strobalen 19 mei 2018

In een familiebedrijf in de Herseltsebaan is vrijdagmiddag om 11.15 uur een man van rond de 60 gewond geraakt. Hij was zijn zoon aan het helpen en kwam onder een berg strobalen terecht.





De brandweer van Diest kwam ter plaatse om de man uit zijn benarde situatie te bevrijden. Hij werd door de MUG overgebracht naar het ziekenhuis. Over zijn toestand is niets bekend. (VDWT)