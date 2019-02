Maagdentoren is decor voor militaire oefeningen Tom Van de Weyer

21 februari 2019

10u33 0

De Maagdentoren in Zichem wordt militair oefenterrein op maandag 25 en dinsdag 26 februari. De 22ste compagnie van het derde bataljon Parachutisten uit Tielen zal er twee dagen een observatiepost installeren. Op dinsdag 26 februari wordt de toren ‘aangevallen’ in een korte offensieve actie met gebruik van oefenmunitie. Voor en na deze actie zullen helikopters landen in de onmiddellijke omgeving van de toren. In functie van de militaire oefening zal gedurende twee dagen ook een helikopter landen aan de naburige zaal De Hemmekes en aan zaal De Keyt in Messelbroek. Andere bezoekers mogen op deze dagen de Maagdentoren niet betreden. Bezoekers zullen hierop gewezen worden door de mensen van de observatiepost. Er zullen ook waarschuwingsborden aan de toren worden geplaatst.