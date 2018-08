Maagdentoren decor voor hardcorefeest MONUMENT WORDT EVEN 'BOOM TOWER' VOOR HOUSE- EN TECHNOFESTIVAL TOM VAN DE WEYER

24 augustus 2018

02u30 0 Scherpenheuvel-Zichem De Maagdentoren verandert in 'Boom Tower' op zaterdag 8 september. Lokale dj's spelen die avond een marathon van house en techno op de weide voor het monument. "Zo leert een jong publiek onze mythische toren ook kennen", zeggen initiatiefnemers Jef en Tatjana.

'Boom Tower' komt aan de vooravond van de derde Torenfeesten op 9 september. De organiserende vzw Maagdentoren ijverde lang voor de restauratie van de donjon uit 1475. Pas nadat het monument in 2006 deels was ingestort, werd het eindelijk gerestaureerd. De vzw houdt verschillende evenementen om beleving rond de toren te krijgen. Daarbij worden steeds figuranten en verbeelding uit de Middeleeuwen gebruikt.





De drie jongste leden, Tatjana Decoster (26), Jef Jacobs en Kevin Simons (beiden 30), willen het brave imago van ridders en jonkvrouwen eens doorprikken en ook jeugd bij de feesten betrekken. "Naar de Paasworp, Halloween en de Torenfeesten komen families. Ik zie dat de gezinnen met jonge kinderen vroeg vertrekken en de ouderen nog blijven hangen bij een pint. Maar jonge mensen van 20 tot 30 zie je hier weinig of nooit", zegt Tatjana.





Weinig gekend buiten regio

"Ik schrik hoe weinig bekend de Maagdentoren is buiten de regio. Jammer, want het is een prachtig stukje geschiedenis. We willen de mythe laten voortleven op een moderne manier. Daarom dachten we aan een festivalletje voor de jeugd. Het is een unieke locatie, want voor optredens in ons geliefde genre kan je in Scherpenheuvel-Zichem nergens terecht."





"De oudere leden waren niet meteen overtuigd. Sommigen vreesden dat bij eventuele ongeregeldheden de goede naam van de vzw besmeurd zou raken. Uiteindelijk heeft de leeftijdskloof geen vat op onze vereniging. Ons gezamenlijk doel is de toren in de kijker zetten, bij gezinnen, ouderen en ook de jeugd", zegt Jef.





"We verwachten nog geen enorme toeloop. Het terrein binnen het wandelpad wordt afgesloten tot een klein park: de omgeving mag zo weinig mogelijk overlast krijgen. Er komt een grote tent en een podium en de inkom is drie euro."





Boom Tower begint eraan om 17 uur en loopt door tot 3 uur in de ochtend. "We beginnen de namiddag rustig met house en bouwen op naar techno, om tegen de nacht in de hoogste versnelling te gaan met hardcore."





Minstens acht lokale dj's geven hem van katoen. Tim Nijs van het nabije café Railz speelt zijn act als Batman. De hoofdact is Evolver uit Bekkevoort. "De toren zal speciaal verlicht zijn die avond. Om veiligheidsredenen is hij niet toegankelijk."





Leo Lemmens, voorzitter van de vzw, is blij verrast met het initiatief. "De toren zal veel langer bestaan dan wij allemaal. Onze groep heeft nu een manier gevonden om ook de komende generaties aan te spreken."