Luc Haekens opent streekproductenwinkel in zijn garage “Ons wijndomein Coberger staat open voor belevingstoerisme” Tom Van de Weyer

14 januari 2019

15u53 0 Scherpenheuvel-Zichem Heerlijk Hageland, de streekproductenwinkel van tv-maker Luc Haekens en echtgenote Ann Genoe verhuist van de Basilieklaan naar de Vossekotstraat 50 in Zichem. “We installeren onze winkel in de garage van ons huis. Zo blijft alles onder één dak. We stellen bovendien ons wijndomein open voor belevingstoerisme.”

In de winkel zijn streekproducten uit het Hageland en Vlaams-Brabant te koop, waaronder enkele lekkernijen die Haekens zelf ontwikkelde. “Zo is er ons bier ‘Mariake’ en de gin ‘Drooog’, gestookt met appels uit onze tuin. We hebben ook de allereerste Belgische olijfolie, van de olijfboompjes die we hier vorig jaar hebben gepland.”

In september oogstte Haekens de eerste druiven van zijn kleine wijngaard. “In de kelder ligt nu 400 liter wijn te rijpen: auxerrois, chardonnais en pinot noir. In april hopen we de eerste flessen ‘Coburger’ te kunnen bottelen. Pas wanneer de volgende lichting op punt staat, brengen we de wijn op de markt.”

Haekens zet zijn wijndomein open voor groepen. “Verenigingen en bedrijven komen hier op teambuilding, maar ook families zijn welkom. Voor dagarrangementen werken we samen met De Vlaspit. Je kan het bedrijf in sociale economie bezoeken, waarna je luncht in hun restaurant De Heerlyckheid en dan naar hier wandelt. We bieden wijndegustaties aan. Je kan je eigen wijn bottelen en een partijtje petanque spelen.”

Voorlopig is de winkel enkel open op afspraak om bestellingen op te halen. Vanaf maart zal hij open zijn op woensdag, vrijdag en zaterdag tussen 10 en 18 uur. Voor info over de winkel of een arrangement bel je naar 0474 59 07 96.