Loslopende honden vallen hond Indie (10) aan. Baasje: “Dankzij buren leeft onze lieve hond nog” Vanessa Dekeyzer

25 februari 2019

15u17 0 Scherpenheuvel-Zichem Het had een rustige wandeling in het zonnetje moeten worden voor Indie gisternamiddag. Maar op de Testeltsesteenweg in Averbode kwamen plots twee pitbullachtige honden op de 10-jarige braque d’Auvergne afgestormd. “Naast de vele bijtwonden heeft onze lieve hond een zwaar trauma opgelopen”, zegt A., het baasje van Indie.

De normaal zo vrolijke Indie ligt in de keuken te bibberen nadat ze afgelopen zondag aangevallen werd. “Ik weet niet of ze dit te boven komt”, zegt haar bezorgde baasje. “Het is al de twee keer dat ze aangevallen wordt. Toen ze vier jaar was, geraakte ze ook al gewond toen een loslopende Duitse herdershond haar aanviel.” De viervoeter gaat elke dag twee keer wandelen. “Gisternamiddag was het mijn schoonbroer André die hem uitliet rond 16 uur. Hij was door het bos gewandeld en kwam uit op de weide aan de steenweg schuin tegenover huisnummer 60 toen er plots twee honden op hen kwamen afgerend.”

Buren schieten te hulp

André belandde op de grond terwijl de twee honden Indie begonnen te bijten. “Toen ik zag wat er gebeurde, ben ik meteen tussengekomen”, zegt een buurtbewoner. “Samen met andere voorbijgangers en omwonenden heb ik geprobeerd de honden uit mekaar te krijgen, terwijl ik de hulpdiensten belde. Ook de eigenaar van de losgebroken honden, die hier wat verderop woont, kwam ter plaatse. Na enige tijd lukte het ons om het gevecht te onderbreken. Op dat moment kwamen de hulpdiensten aan.”

André kwam er van af met een wonde aan pols, maar Indie bloedde erg op verschillende plaatsen. “Een voorbijganger heeft haar auto aangeboden om ons beestje in veiligheid te brengen”, vertelt het baasje van Indie. “Ik ben die mevrouw heel dankbaar en hoop haar persoonlijk te bedanken, net als alle mensen die hulp geboden hebben. Als zij er niet geweest waren, hadden we Indie waarschijnlijk niet meer gehad.”

Trauma

De zwaarste verwondingen liep Indie aan haar rechterpoot op. “Net daar waar ze geopereerd geweest is aan de knie”, zegt het baasje. “Het is nog afwachten of de pees geraakt is. Dat kon de dierenarts nog niet duidelijk zien. Indie werd op nog drie andere plaatsen gehecht, maar het is een wonder dat er geen vitale delen geraakt zijn. Vermoedelijk heeft haar harnas heel wat tegengehouden. Het ergste is wel dat ze een serieus trauma heeft opgelopen. Normaal loopt ze vrolijk rond en vraagt ze niet liever dan te gaan wandelen, maar nu ligt ze te bibberen.”

Petitie

De buurt reageert geschokt op de gebeurtenissen. “Ik hoor dat er een petitie zou opgestart worden in een poging om de aanvallende honden hier uit de buurt te krijgen”, zegt een buur. “De schrik dat er nog zoiets zou kunnen gebeuren - misschien de volgende keer met een klein kindje - is groot.”

De politie onderzoekt de zaak, maar wil voorlopig geen info kwijt. “Het is jammer dat zo’n dingen gebeuren”, zegt burgemeester Manu Claes (CD&V). “Dit moet natuurlijk zoveel mogelijk voorkomen worden. Elke eigenaar is verantwoordelijk voor zijn of haar hond. Loslopende honden op straat zijn volgens de politiewetgeving verboden.”