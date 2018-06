Lolands wordt betalend festival 15 juni 2018

02u57 0 Scherpenheuvel-Zichem Het tweedaagse familiefestival Lolands wordt vanaf dit jaar betalend.

"We hebben altijd geluk gehad met het weer, maar we kunnen er niet blijven op rekenen", zegt Pieter Maes van de organisatie. "We moeten de toekomst van ons festival garanderen en kwaliteit blijven bieden. Voor onze zevende editie wordt het comfort op de weide in Schoonderbuken uitgebreid. Zo komt er een grotere eettent en meer sanitaire ruimtes. Jeroen Meus is weer op post met een foodtruck."





Tickets voor vrijdag kosten 15 euro in voorverkoop en 20 euro aan de kassa. Voor zaterdag betaal je 10 euro in voorverkoop en 15 euro aan de kassa. Voor kinderen tot en met 12 jaar blijft het festival gratis. Nu zaterdag vanaf 10 uur kan je online de eerste 500 tickets bestellen aan 7,5 euro. Drankbonnetjes kan je online ook bestellen aan 2 euro.





The Scabs

The Scabs worden de blikvanger op vrijdag 14 september.





"Voor ons is dit wel bijzonder, omdat we precies 40 jaar geleden ons allereerste optreden gaven in Scherpenheuvel, in jeugdclub Het Boemelke", zegt zanger Guy Swinnen. "Op Lolands sluiten we onze zomertournee af."





Naast The Scabs klimmen vrijdag ook de lokale bands Cash Reloaded en Kräkers op het podium.





Op zaterdag 15 september is er de familiedag en staan onder andere de Ketnetband, Josefien Deloof, Tom Helsen en K's Choice geprogrammeerd.