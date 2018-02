Lolands steunt ALS-onderzoek met cheque van 41.263 euro 07 februari 2018

Het team van Lolands overhandigde een cheque van 41.263 euro aan professor Philip Van Damme van de KU Leuven. Het bedrag werd behaald tijdens het Lolandsfestival van 2017, dat voor het eerst een tweedaagse was. In de voorbije zes edities werd in totaal 202.284 euro opgehaald voor onderzoek naar de ziekte ALS. Lolands doet een beroep op 428 vrijwilligers en is van een vriendenkring uitgegroeid tot een vzw. Op 14 en 15 september staat een nieuw festival geprogrammeerd. Zanger Tom Helsen is al een eerste naam op de affiche.





(VDWT)