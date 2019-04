LOI blijft open met maximale bezetting van elf vluchtelingen Tom Van de Weyer

03 april 2019

Het LOI (lokaal opvanginitiatief) in Ter Hoeve blijft voor onbepaalde duur open. “De overeenkomst met Fedasil wordt verlengd”, zegt schepen van Welzijn en Armoedebestrijding Marie-Jeanne Hendrickx (CD&V). “Vorig jaar kregen we van Fedasil bericht dat we maar zeven plaatsen meer mochten aanbieden in plaats van elf. Vier plaatsen werden dus opgezegd. We zagen af van ons voornemen om het opvanghuis te verbouwen. Maar sinds de vluchtelingenstroom weer lijkt op te flakkeren moesten we plots toch weer elf plaatsen beschikbaar houden. We nemen onze verantwoordelijkheid en vroegen Fedasil de schorsing van vier plaatsen op te heffen.”

Het LOI richt zich op erkende vluchtelingen, meer bepaald alleenstaande vrouwen, al dan niet met kinderen. Er verblijven momenteel negen vrouwen en twee kleine kinderen. Daarmee is de maximale capaciteit bereikt. Oppositiepartijen Vlaams Belang en N-VA stemden tegen de verlenging van de overeenkomst met Fedasil.