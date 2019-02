Leren loslaten in zeven lessen Tom Van de Weyer

28 februari 2019

18u20 0 Scherpenheuvel-Zichem Elke Beckers geeft vanaf maandag 25 maart de lessenreeks ‘loslaten in zeven stappen’. “Wat zou jij in je leven willen loslaten? Een moeilijke relatie? Een werk dat je niet ligt? Een manier van leven die niet meer bij je past?”

“We gaan op zoek naar spanningen, pijn, stress in het lichaam. Je leert contact maken met je krachtcentrum en ervaart de invloed van je zintuigen, emoties en gedachten. Je krijgt methodes uit onder andere de tai chi, qi qong, buikdans en meditatie.”

De zeven lessen zijn elke maandagavond, van 19 tot 20 uur en gaan door in ‘t Klaverke in Schoonderbuken, bij minstens drie inschrijvingen. De kostprijs is 10 euro per les. Je kan je inschrijven via beckers.elke@gmail.com of bij Pacha-Mama, de winkel in de Houwaartstraat 336 in Schoonderbuken.