Lege panden na vier jaar te koop Tom Van de Weyer

15 januari 2019

13u49 0

Twee half gesloopte rijwoningen in de Koning Albertstraat staan te koop. De eigenaar, boekhoudkantoor Accures, wilde er aanvankelijk een nieuw kantoor inrichten, maar die plannen werden opgeborgen. Huisnummers 9 en 11 werden vier jaar geleden deels afgebroken, met het oog op verbouwing, maar sindsdien stonden de panden te verkommeren. De bewoners van het belendende appartementsgebouw klaagden over insijpelend vocht langs de vrijgekomen muur. De eigenaar zou geen sloop- of bouwvergunning hebben, wat de gemeente oogluikend toeliet. Hij kiest nu eieren voor zijn geld en zet de panden te koop.