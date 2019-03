Lege feestzaal en villa geruimd voor 16 woningen Tom Van de Weyer

19u13 0 Scherpenheuvel-Zichem Op de Mannenberg zijn een feestzaal en villa gesloopt. In de plaats komt volgend jaar een verkaveling met 16 koopwoningen.

De villa werd gebouwd in de jaren ‘80, maar er heeft nooit iemand gewoond. De echtgenoot van de eigenares overleed kort na de bouw. “De zaal ernaast werd gedurende vijftien jaar sporadisch verhuurd voor seniorenfeesten, maar uiteindelijk liepen de onkosten te hoog op en besloten we om ze af te breken, net als de villa”, zegt de huidige eigenaar. “Volgens het ruimtelijk uitvoeringsplan is op de Mannenberg naast KMO’s ook een beperkte inplanting van woningen mogelijk.”

In het perceel komen twee rijen huizen. De projectontwikkelaar legt daartussen een verharde weg aan, die de gemeente in beheer zal nemen.