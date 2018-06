LED-lampen Lijsterlaan kosten 37.000 euro 23 juni 2018

De stad voert een budgetwijziging door van 37.000 euro om in de Lijsterlaan oude straatverlichting te vervangen door LED-lampen.





"Met de verlichting in de Lijsterlaan en de omringende straten in de wijk waren al een tijd problemen", zegt schepen van Financiën Inne Pauwels (CD&V). "In september zal Eandis voor 27 palen nieuwe armaturen en LED-lampen installeren." Raadslid Marc Van Torre (N-VA) was niet akkoord. "Wij bepleiten de installatie van LED-licht, maar niet op deze manier. We horen dat de stad een 'lichtplan' wil uitbouwen om op termijn alle straatverlichting te vervangen. Hiervoor is een investeringsplan nodig. Jullie halen nu gauw 37.000 euro uit de krappe kas. Dit is kortetermijnvisie." Pauwels benadrukte dat het hier gaat om een acuut probleem. "Het zou te gek zijn om nu nog klassieke lichten te hangen." De budgetwijziging werd goedgekeurd, al stemde de voltallige oppositie tegen. (VDWT)