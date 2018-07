Lasershow vervangt kermisvuurwerk 24 juli 2018

02u26 0 Scherpenheuvel-Zichem Een lasershow zal het jaarlijkse kermisvuurwerk in Scherpenheuvel vervangen, een primeur voor de stad. Dat het vuurwerk afgelast wordt, hoeft niet te verbazen. Door de aanhoudende droogte en de voorspelde hittegolf is alles kurkdroog.

"Het grondgebied van onze stad bestaat voor twee derde uit bossen, velden en weilanden", zegt burgemeester Manu Claes (CD&V). "Er is niet veel nodig om brand te veroorzaken. Dat risico mogen we absoluut niet lopen. In overleg met de kermisuitbaters en de plaatselijke handelaars, die het geheel financieel en organisatorisch ondersteunen, werd op korte tijd een alternatief programma uitgewerkt: een lasershow met muziek."





En die vindt plaats ter hoogte van het Isabellaplein, vlak bij de site rond de basiliek op vrijdag 27 juli om 22.30 uur. "De basiliek zelf en haar omgeving wordt in beeld gebracht", klinkt het.





Begin juli besliste burgemeester Manu Claes al tot een verbod op het houden van kampvuren, open vuren en vuurkorven omwille van het brandgevaar. "Voor het natuurgebied Averbode Bos & Heide geldt nog steeds code rood. Dat wil zeggen dat het verboden is om te roken, vuur te maken en dat kinderen enkel onder begeleiding het bos in mogen. We stevenen af op de grootste droogteperiode sinds 1976." Het kermisvuurwerk op vrijdag is één van de topdagen van de kermisweek in Scherpenheuvel. De week wordt komende maandag afgesloten met de traditionele beertjesworp. (GMA)