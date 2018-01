Laatste hotel in centrum sluit WIE NEEMT DE ZWAAN ONDER ZIJN VLEUGELS? TOM VAN DE WEYER

02u38 0 Tom Van De Weyer Moeder Victorine en Geert sluiten de deuren op 23 januari. Scherpenheuvel-Zichem Hotel-restaurant De Zwaan sluit op 23 januari de deuren. Daarmee verdwijnt het laatste hotel uit het centrum van Scherpenheuvel. Bedevaarders die blijven slapen kunnen nu enkel nog terecht in onthaalcentrum De Pelgrim. "We hopen dat er een overnemer komt die onze stijl wil voortzetten", zegt zaakvoerder Geert Breugelmans.

In De Zwaan kon chic gedineerd worden met zwaar zilverbestek aan tafels met linnen lakens. Op de tweetalige menukaart stonden klassiekers als kikkerbilletjes en coq au vin.





De oudste verwijzing naar de zaak op het Albertusplein dateert van 1755. De familie Breugelmans brouwde er destijds bier, begon een afspanning en later een hotel. De huidige generatie Breugelmansen baat de zaak uit sinds 1958. Vader Theo overleed in 2016. Zijn vrouw Victorine (83) staat nog dagelijks in de keuken. Dochter Marie-Jeanne (58) en zoon Geert (53) runnen de zaak.





Het gastronomisch restaurant genoot veel aanzien, al was voor veel Scherpenheuvelaars de drempel toch wat hoog. "We hebben een ouder maar erg trouw publiek, uit Tienen, uit het Brusselse, maar ook veel mensen uit het dorp die elkaar hier ontmoetten. Hun kinderen en kleinkinderen blijven terugkomen. Op trouwfeesten die hier plaatsvonden, werd de kiem gelegd voor nieuwe huwelijken", vertelt Geert.





Tom Van De Weyer De gevel begin 20ste eeuw.

Te groot

De zaak heeft nog steeds naam en faam, maar het werk begon door te wegen voor de familie. "We stonden maar met een paar man in de keuken, waarvan ik de jongste ben", zegt Geert. "Bijkomend personeel vinden valt niet mee. De volwassen kinderen van Marie-Jeanne hebben andere carrières gekozen. Mijn dochter is pas 16."





"De zaak is voor ons te groot geworden, met de feestzaal voor dertig gasten, het restaurant en het salon, dat we hadden ingericht voor kleinere gerechten, snacks en koffie. Het hotel heeft negen kamers."





Tom Van De Weyer De feestzaal begin 20ste eeuw.

Enkel in mei volzet

"Tijdens de bedevaartmaand mei waren we nog volgeboekt, maar de rest van het jaar is het rustig. Af en toe krijgen we een bijzondere logé. Een Australische fan van Helmut Lotti kwam helemaal van down under naar Scherpenheuvel om de zanger te zien optreden in Den Egger en bleef bij ons overnachten. In de jaren 60 werd door de bedevaarders bijna gevochten om aan een hotelkamer te geraken. De laatste jaren ontvangen we ook gasten die op toeristische trip zijn."





Hotel-restaurant De Valk op het Albertusplein maakte tien jaar geleden al plaats voor het sociaal restaurant De Heerlyckheid.





De enige plek in de schaduw van de basiliek waar bedevaarders nu de nacht kunnen doorbrengen is het onthaalcentrum De Pelgrim van pastoor Luc Van Hilst, wat ook een sociaal project is.





Licht gaat uit

Met De Zwaan verdwijnt een gerenommeerde naam van de markt rond de basiliek. "We hopen dat er een overnemer komt die de stijl van het restaurant wil doortrekken", zegt Geert. "Kandidaten kunnen zich melden. In de keuken krijgen ze een Luikse kolenkachel uit 1926 die nog steeds prima werkt." De familie Breugelmans plant geen groots afscheid. "Dinsdag 23 januari is onze laatste service. Daarna doven we de lichten in stilte."