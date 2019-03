KWB Zichem houdt 48ste hobbyshow VDWT

26 maart 2019

De KWB Zichem organiseert de 48ste hobbyshow op Paasmaandag 22 april in zaal Optimi (aan de kerk) in de Pastoor Van de Wouwerstraat 5. De deuren zijn open van 13 tot 18 uur. De toegang is gratis. Verschillende standhouders tonen hun hobby. Wie zelf wil exposeren in de zaal neemt op voorhand contact met Fille Didden op 013 77 45 39 of theo.didden@belgacom.net. Deelnemen is gratis.