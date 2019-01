KWB Schoonderbuken speelt klucht ‘Pensen en patatten’ VDWT

30 januari 2019

KWB Schoonderbuken speelt ‘Pensen en patatten’, een boerenklucht in drie bedrijven, op 23, 29 en 30 maart, telkens om 20 uur in de blauwe zaal van GC Den Egger, August Nihoulstraat 74. Tickets kosten 10 euro (volwassenen) en 8 euro (kinderen jonger dan 12 jaar). Je kan ze bestellen via 013 46 06 50 of info@denegger.be.