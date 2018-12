KWB Schoonderbuken organiseert quiz in Den Egger Tom Van de Weyer

12 december 2018

De KWB Schoonderbuken organiseert haar negende quizavond op zaterdag 12 januari 2019 in de rode zaal van GC Den Egger, August Nihoulstraat 74. De eerste vraag wordt gesteld om 20 uur. De quiz is voor iedereen toegankelijk. Elke ploeg bestaat uit maximaal zes personen. Deelnemen kost 25 euro per ploeg. De opbrengst gaat naar het ALS Laevers Fonds. Inschrijven kan via www.kwb-schoonderbuken.be of door te mailen naar info@kwb-schoonderbuken. Geef je naam en voornaam, mailadres en de naam van de ploeg door.