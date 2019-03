KWB geeft workshop strips en cartoons tekenen Tom Van de Weyer

12 maart 2019

17u12 1

De KWB van Zichem organiseert een workshop strips en cartoons tekenen op woensdag 17 april vanaf 14.30 uur in zaal Munte in de P.R. Van de Wouwerstraat, vlakbij de kerk. De ervaren striptekenaar Tom Corten laat kinderen vanaf 6 jaar en jongeren zien hoe je stripfiguren en cartoons kan tekenen. De deelnameprijs is 3 euro voor KWB-leden en 5 euro voor niet-leden. In de prijs zit een drankje inbegrepen. Je brengt zelf mee: tekenpotlood, slijper, gom, kleurpotloden, een meetlat van 30 cm, een dun zwart stiftje en eventueel stiften. Let wel, het aantal deelnemers is beperkt tot 25. Inschrijven kan voor 15 april bij Karel Peeters: 0475 41 92 02 of rsca2000@scarlet.be. Tijdens de hobbyshow op Paasmaandag 22 april in zaal Optimi worden de beste cartoons uitgekozen tot 16.30 uur. De drie winnaars krijgen om 17 uur een mooie prijs.