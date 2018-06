KWB en stad organiseren straattekenen 09 juni 2018

De KWB Zichem en het stadsbestuur organiseren het jaarlijkse straattekenen voor alle kinderen op zondag 17 juni in de Reyndersveldweg van 13.30 tot 16 uur. De doelgroep zijn kinderen van 3 tot en met 12 jaar, maar er is ook een wedstrijd voor 13 tot 99-jarigen. Deelnemen is gratis. Elk kind krijgt een waardevolle prijs. De prijzen zijn per leeftijdscategorie. Stoepkrijt in zes kleuren wordt gratis ter beschikking gesteld. (VDWT)