Kunstenaar wint wedstrijd met thema 'palliatieve zorg' 01 september 2018

02u23 0 Scherpenheuvel-Zichem Kunstenaar Luc Van Loock (58) heeft met een linosnede een wedstrijd over palliatieve zorg gewonnen.

'Palliatieve zorg gaat voor (g)oud' was enkel voor kunstenaars ouder dan 50 en werd georganiseerd door Fedos (Federatie Onafhankelijke Senioren) in samenwerking met Palliatieve Zorg Vlaanderen. Van Loock won uit 35 inzendingen met zijn afbeelding van een oudere vrouw, die door twee handen ondersteund wordt. "Die handen heffen haar op naar het licht, waar ze hoopvol naar uitkijkt", zegt Van Loock. "Als kunstenaar werk ik graag rond politiek en sociaal beladen thema's. Zorg voor mensen die aan levenseinde zijn hoort daar zeker bij, al ken ik in mijn omgeving niemand die dit heeft meegemaakt." Zijn bekroonde lino prijkt op de affiches en uitnodigingen van het Vlaams congres Palliatieve Zorg. Dat gaat door op dinsdag 9 oktober in de Warande in Turnhout. Die dag ontvangt Van Loock zijn prijs, een gouden hand. "Van de originele lino met lichtblauwe achtergrond maak ik nog twee exemplaren. Die zijn te koop aan 200 euro. Ik maak ook enkele versies met rode en donkerblauwe achtergrond. Die kosten 150 euro."





Meer info op de website www.hangar14.be. (VDWT)





