Kruispunt Prattenborgstraat maand dicht BUURT VRAAGT OM WEG OOK BREDER TE MAKEN TIJDENS HERSTELWERKEN TOM VAN DE WEYER

04 augustus 2018

02u32 0 Scherpenheuvel-Zichem Het kruispunt van de Prattenborgstraat en de August Nihoulstraat wordt dinsdag hersteld en zal een hele maand gesloten blijven. De verzakte klinkers worden vervangen voor beton. "De gemeente zou deze kans moeten benutten om het kruispunt breder te maken, want grote voertuigen kunnen er nauwelijks draaien", zeggen buurtbewoners.

De klinkers op het kruispunt hebben de voorbije 15 jaar zwaar geleden. Sinds het verkeer rond de basiliek wordt geweerd, dienen de August Nihoulstraat en de Prattenborgstraat als ringweg rond het centrum. Het zebrapad in de draai tussen beide straten is helemaal verzakt in de bandensporen van vrachtwagens.





De gemeente gaat de klinkers nu weghalen en beton gieten. Dat werk duurt een week, maar de beton moet lang uitharden. Het kruispunt zal een hele maand afgesloten zijn voor verkeer, van dinsdag 7 augustus tot en met vrijdag 7 september. In de Prattenborgstraat zijn ze daar niet rouwig om. "Eindelijk zijn we voor even verlost van het zwaar vrachtverkeer, dat de asfalt stuk heeft gereden. Dat zou ook eens mogen gerepareerd worden", zegt bewoonster Marleen Stevens. "Drie jaar geleden al heb ik het stadsbestuur erop gewezen dat het zebrapad zo bultig is dat oudere mensen erover struikelen."





"Toen ik hier in 1995 mijn winkel opende was het gevaarlijker, omdat het voetpad aan mijn deur maar een halve meter breed was", zegt slotenmaker Dirk Van Kerkhoven.





"Nu is er meer ruimte voor voetgangers. Toch zou er wat trottoir mogen verdwijnen in de bocht richting brandweerkazerne. De vrachtwagens kunnen amper hun draai nemen." Ook buurtbewoner Reni Pironet vindt de ruimte te krap: "Auto's die op het kruispunt voorrang geven moeten een stukje achteruit rijden om vrachtwagens te laten manoeuvreren. Het zebrapad ligt ook nog eens vlak na de bocht, wat automobilisten vaak verrast. Het zou enkele meters hogerop mogen getrokken worden."





Zebrapad

"Het zebrapad herleggen is een punt dat we gaan bekijken", zegt schepen van Openbare werken Marleen Van Meeuwen (CD&V).





"De huidige situatie hertekenen doen we nu niet. Dit is een onderhoudspacht van voorlopige herstelling. Eén van de volgende werken is de oprit van GC Den Egger. Ook daar worden de klinkers vervangen door beton."





De herstelling van het kruispunt kost 72.000 euro zonder btw en zorgt voor een grote omleiding. Tijdens de week moet verkeer vanuit Diest van het Albertusplein naar de Basilieklaan rijden. Er zal dus weer doorgaand verkeer zijn in het autoluwe centrum, langs de basiliek en de kraampjes.





In het weekend wordt het centrum afgesloten. Verkeer vanuit Diest wordt dan omgeleid via Op 't Hof, de Groenstraat en Eggersberg.





Verkeer richting Diest wordt omgeleid via de Oude Tiensebaan, Houwaartstraat, A.Nihoulstraat, Frans Smeyersstraat en Op 't Hof.