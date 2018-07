Klok in Sint-Jozefkerk krijgt nieuwe startknop 18 juli 2018

02u33 0 Scherpenheuvel-Zichem Al vier weken komt er geen noot muziek meer uit Maria, de klok in de toren van de Sint-Jozefkerk van Schoonderbuken.

"De computer, die haar gelui automatisch aanstuurt, is stuk", zegt pater André Keppens, die de erediensten houdt. "Onlangs was er een blikseminslag in de toren. Die richtte weliswaar geen fysieke schade aan, maar heeft wel het bedieningspaneel van streek gebracht."





In de toren hingen voor de Tweede Wereldoorlog twee klokken, ter ere van Sint-Jozef en Sint-Antonius van Padua. Sinds 1964 hangt er één klok, genaamd Maria. Ze luidt tijdens de zondagse mis, bij een huwelijk of begrafenis.





"Bij die gelegenheden moet iemand van de parochie nu zelf Maria in gang zetten", zegt Keppens. "We hebben geen melodietjes geprogrammeerd zoals in de kerk van Diest. Het systeem was overigens al dertig jaar oud en aan vervanging toe. De gespecialiseerde firma Clock-o-Matic uit Holsbeek zal deze week een nieuwe startknop installeren."





De parochiekerk van Schoonderbuken uit 1870 is één van de weinigen in de regio waar met Kerstmis nog een middernachtmis gehouden wordt.





Volgens het kerkenplan komt ze in aanmerking voor een nevenbestemming of herbestemming. Een beslissing hierover is nog niet gevallen. (VDWT)