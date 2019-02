Kleine bakkers en bouwers aan het werk in zaal Munte Tom Van de Weyer

13 februari 2019

De KWB van Zichem organiseerde al voor de zevende keer een namiddag cupcakes versieren en spelen met Lego. 67 kinderen en hun ouders maakten er een gezellige dag van in zaal Munte. “We houden hier elke maand een gezinsvriendelijke activiteit”, zegt KWB-secretaris Karel Peeters. “Terwijl de kinderen hun hartje ophalen met de duizenden legoblokjes, kunnen de ouders en grootouders gezellig babbelen en iets drinken. Voor ieder kind werden vier cakejes gebakken, die ze naar eigen smaak mochten versieren. Onze eerstvolgende activiteit in zaal Munte is ook zeker de moeite. Op 17 april geeft tekenaar Tom Corten een workshop striptekenen voor kinderen vanaf zes jaar. De gemaakte cartoons krijgen nadien een plaats op onze hobbyshow.”