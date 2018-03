Klassestoet lokt duizenden kijklustigen 05 maart 2018

02u42 0 Scherpenheuvel-Zichem Mooier weer konden de zotskappen zich niet wensen voor de jaarlijkse carnavalsstoet. De opkomst was er dan ook naar.

Duizenden mensen vatten post langs het parcours, en zij werden niet teleurgesteld. De stad van de basiliek had een prachtige stoet in petto, met 43 wagens. En daar zaten enkele pareltjes tussen, zoals de nieuwe wagen van Sabba Schunnebroeck. "Die willen we graag in onze stoet in Kampenhout", aldus de gewezen Europese Prins Carnaval Marino Vantomme. Hij bezorgde de groep dan ook meteen een uitnodiging voor zaterdag 24 maart.





Ook de leden van KSJ Scherpenheuvel waren op post. "We kijken er elk jaar naar uit om de stoet bij te wonen", vertellen Stijn en Zoet. "En we hebben weer een mooie buit aan snoep en gadgets kunnen rapen!"





Voor de 12-jarige Dario Cicero van carnavalsvereniging 't Kliekske uit Budingen werd het ook een topdag. "Vorig weekend was het nog bibberen en beven tijdens de stoet in Zoutleeuw. Maar dit weer was toch wel prettiger!" (VDT)