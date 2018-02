Kinderen vieren carnaval in De Hemmekes 13 februari 2018

03u04 0 Scherpenheuvel-Zichem Ontmoetingscentrum De Hemmekes stond gisteren voor de derde keer op zijn kop voor het kindercarnavalsbal. Zo'n 200 kinderen dansten op de muziek van DJ Ivan.

Het idee om het kinderbal uit de vorige generaties opnieuw in het leven te roepen, kwam van Helga Alaerts en Joke Maes van het oudercomité van 't Stokpaardje.





"Al vanaf de eerste editie was het volle bak. Niet alleen de schoolkinderen van Zichem komen erop af, maar ook die van de andere deelgemeenten. Het bal is een manier om de kleinsten te betrekken bij carnaval."





Elk uur werden snoep en gadgets in het publiek gegooid. Ouders probeerden de confetti uit hun glazen te houden die royaal rondgestrooid werd in de zaal. Later op de namiddag waaiden ook feestgangers binnen die tijdens de grote stoet van zondag tussen schip en wal waren geraakt. De opbrengten van het bal gaan naar de werking van kleuter- en basisschool 't Stokpaardje.





Vandaag is het woord weer aan de volwassenen. In de kiosk op de Markt voeren de Bierbuiken en de Boerenkeutels hun sketches op, met als thema 'Sturm der Liebe'. Dit jaar beginnen ze niet om 16 uur, maar om 18 uur. Er worden bij de voorstelling filmpjes geprojecteerd die beter zichtbaar zijn bij valavond. (VDWT)