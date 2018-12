Kersthappening in kinderopvang Baloe Tom Van de Weyer

21 december 2018

09u55 0

Kinderopvang Baloe hield donderdag open huis tijdens een heuse kersthappening. Op het podium zong zangeres Cindy Laevers kerstliedjes samen met de kinderen en er werd op trommels geroffeld. Cindy’s moeder Agnes kreeg bijzondere aandacht omdat ze al 25 jaar werkt als kinderbegeleidster.

Binnen konden de ouders eens gemoedelijk kennismaken met de de leiding. “Gewoonlijk lopen de ouders maar snel in en uit om hun kroost af te halen”, zegt coördinator Frits Beckers. “Nu kunnen ze eens zien hoe wij hier werken.” Er werden spelletjes gespeeld en ook de kerstman kwam langs.

Baloe was vroeger gevestigd in de Michel Janssensstraat naast de basisschool Klaverblad. In het nieuwe gebouw naast GC Den Egger zijn 103 plaatsen beschikbaar voor kinderen tot 12 jaar. Gemiddeld komen er 70 kinderen per dag.