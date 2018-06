Kermis met randactiviteiten 30 juni 2018

De kermis van Schoonderbuken loopt van 21 tot en met 26 juli, met verschillende randactiviteiten. In het Familieheem achter de kerk organiseert het oudercomité van de Sint-Jozefsschool een kleurwedstrijd voor de kinderen, op 21, 22 en 23 juli, telkens vanaf 15 uur. Op de Slangenberg is er op zondag 22 juli de hele dag rommelmarkt. Op woensdag 26 juli, de hoofddag van de kermis, start om 17 uur een kermiskoers voor junioren. Verder is er in café Oud Schunnebroeck barbecue (22 juli vanaf 11 uur), kaartspel (23 juli om 19 uur) en kermisbal ( 26 juli om 20 uur). (VDWT)