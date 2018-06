Kermis dit jaar met 'prikkelarme' avond en Disneyfiguren 30 juni 2018

Scherpenheuvel kermis loopt van zaterdag 21 juli tot en met 30 juli met een uitgebreid randprogramma. Nieuw is de 'prikkelarme' kermis, op vrijdag 27 juli. Die dag zullen er van 17 tot 19 uur geen luide muziek of flikkerende lichten zijn. "Zo is de kermis ook toegankelijk voor hooggevoelige mensen", legt burgemeester Manu Claes(CD&V) uit. Later die avond, om 22.30 uur is er het muzikaal vuurwerk aan GC Den Egger.





Disneyfiguren komen naar de Kidsday Meet and Greet, maandag vanaf 16 uur. Luc Steeno treedt dinsdag op om 19 uur aan de kiosk. De Lolands cocktailbar is weer van de partij, donderdag om 20 uur. Op maandag 30 juli wordt de kermis afgesloten met het traditionele beertjes- en ballenwerpen, om 18.30 uur aan het stadhuis. (VDWT)