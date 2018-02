Karateclub Shotokan wordt 40 15 februari 2018

Karateclub Shotokan viert haar 40-jarig bestaan met een groot ontbijt in zaal de Keyt.





De naam 'Shotokan' verwijst naar de traditionele stijl die de club beoefent. "Wij doen niet aan wedstrijden, maar concentreren ons op de discipline en techniek." In de jaren 90 werd even een afdeling opgericht in Kortenaken, maar de vereniging is uiteindelijk altijd in Scherpenheuvel-Zichem gebleven. Vandaag telt de club 62 leden, waaronder acht zwarte gordels die ook lesgeven. Op donderdag wordt getraind in ontmoetingscentrum De Keyt in Messelbroek, op zondag in het gevechtssportzaaltje in de sporthal in Averbode.





(VDWT)