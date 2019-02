Karateclub Shinzo Dojo naar huis met zes bekers op internationaal jeugdtornooi VDWT

15 februari 2019

Karateclub Shinzo Dojo uit Averbode nam deel aan de wedstrijd Young Lions in Turnhout en gooide er hoge ogen. In een internationaal veld, met deelnemers uit België, Nederland, Frankrijk en Duitsland behaalden de zes vechtertjes uit Averbode drie gouden en drie zilveren bekers. De laureaten zijn Lenny Boersma (11 jaar), David Mihailescu (10 jaar), Alessandro Duca, Stan Pauwels, León Boudry en Mathias Coppin (allen 8 jaar). De club onder leiding van Yvo Mertens, die al meer dan 30 jaar bestaat, bewijst met deze prestatie dat ze een gevestigde waarde is (shin)kyokushin, ofwel full contact karate. Meer info over de club op www.shinzodojo.be.