Kappershuis opent eerste privésauna in Scherpenheuvel Kzen is kleine oase met eten, drank en jacuzzi Tom Van de Weyer

12 december 2018

13u27 0 Scherpenheuvel-Zichem Maandag opent ‘Kzen’, de eerste privésauna en wellness in Scherpenheuvel-Zichem. “Je kan hier bovendien een klein feestje organiseren. Wij zorgen voor drankjes en het eten”, zeggen uitbaters Jos Cuypers en Tim Huygaerts. Zij bouwden het complex achteraan hun kapsalon.

Jos had 22 jaar een salon in Zichem. In oktober vorig jaar verhuisde hij samen met Tim naar de Tiensestraat op de Keiberg. “Hier in het Kappershuis hebben we meer plaats en comfort om klanten te bedienen. Zo hebben we een tv-salon voor als je op je beurt wacht.” Intussen kregen Jos en Tim versterking van kapster Wendy Claesen.

Maar Het Kappershuis kijkt nog verder. “Achteraan heb we de garage helemaal omgebouwd tot een klein saunacomplex. De weide werd afgebakend tot privéruimte. Wij bieden hier een dagje ontspanning aan voor twee tot maximaal tien gasten. Bij ons kunnen ze de sleur van het werk even achter zich laten. Naast wellness kan je ook samen eten. Het is eens wat anders dan met vrienden, collega’s of familie op restaurant te gaan.”

“Publieke sauna’s trekken tegenwoordig ontzettend veel volk en zijn geen baken van rust meer”, zegt Jos. “Mensen willen zich graag terugtrekken om te relaxen. Het liefst doen ze dat in intieme kring, zonder drukte of pottenkijkers.”

Kzen heeft alle nodige voorzieningen: een klassieke sauna, een sauna met infrarood licht, een stoomcabine, douche en kleerkast. De gasten worden in hun privacy gelaten. In de muur is een doorgeefluik gemaakt, waarlangs de dranken en hapjes worden aangereikt. Buiten is een jacuzzi met sfeerverlichting en een zwemspa, waar je tegen de stroom in kan zwemmen. In de kleine ligweide zijn tien zetels beschikbaar.

Voor een uitgebreide maaltijd kunnen de gasten in het tuinhuisje zitten. Jos zal zo veel mogelijk zelf achter de kookpotten staan. “Onlangs hebben we een proefdag gedraaid in Kzen. Ik heb toen gekookt voor dertig gasten. Het waren drie soorten pasta en de commentaren waren lovend (lacht).”

Kzen is enkel toegankelijk na afspraak. Reserveren doe je best een paar dagen op voorhand.

De basisprijs is 125 euro voor twee personen voor twee uur gebruik van de faciliteiten. Badhanddoeken en slippers zijn inbegrepen, dus je hoeft zelf niets mee te brengen. In principe is de ruimte voor vier uur beschikbaar, maar een langere periode is bespreekbaar. “Nog deze maand en in januari geldt een openingsactie. Bij boeking van twee uur krijg je gratis hapjes. Als je drie uur reserveert krijg je cava geserveerd en bij vier uur champagne.”

Zondag wordt Kzen feestelijk geopend. Van 14 tot 20 uur is iedereen welkom om een kijkje te nemen. Er zijn cadeaubonnen te koop. Artovini uit Molenstede zorgt voor de drank. Voor reservaties en inlichtingen bel je naar 013 78 42 26 of bezoek de Facebookpagina Kzen Prive Wellness.