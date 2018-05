K's Choice komt naar Lolandsfestival 12 mei 2018

K's Choice komt op 15 september naar Lolands in Schoonderbuken. De groep rond Sarah Bettens maakte dit bekend op de Facebookpagina van het festival. K's Choice speelt die dag haar laatste optreden van het jaar. Lolands is toe aan de zevende editie en zamelt geld in voor het onderzoek naar de zenuw- en spierziekte ALS.





Op de affiche van het tweedaagse festival op 14 en 15 september staan nu twee toppers. Tom Helsen zegde in februari al toe.





(VDWT)