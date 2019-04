Juwelen, laptops en autosleutels gestolen Kristien Bollen

11 april 2019

11u05 2

Een bewoner van een huis aan de Westelsebaan in Scherpenheuvel-Zichem stelde gisterennamiddag omstreeks 16.30 uur bij zijn thuiskomst vast dat er in zijn woning was ingebroken. Toegang tot de woning werd verschaft door de achterdeur te forceren. De ganse woning werd doorzocht en er werden juwelen, twee laptops, twee dvd-schermen en autosleutels gestolen.