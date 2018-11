Juwelen gestolen Kristien Bollen

14 november 2018

16u22

De bewoners van een woning in Park Ter Heide in Scherpenheuvel-Zichem stelde de voorbije nacht omstreeks 1.30 uur vast dat hun voordeur opengebroken was. De volledige woning werd doorzocht, vermoedelijk werden enkel juwelen ontvreemd.