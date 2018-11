Juwelen gestolen Kristien Bollen

26 november 2018

18u43 2

Een bewoner van een huis in de de Hamerstraat in Scherpenheuvel-Zichem stelde zondagvoormiddag rond 10 uur vast dat er ingebroken was. De daders forceerden een raam langs de zijkant en doorzochten de hele woning. Het juiste nadeel is nog niet gekend.

‘s Avonds rond 19 uur stelde een bewoner van Op ’t Hof in Scherpenheuvel-Zichem vast dat er ingebroken was. De dieven forceerden de achterdeur en doorzochten de hele woning. Er werden juwelen gestolen.