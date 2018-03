Jeugdraad organiseert politiek debat voor jongeren 10 maart 2018

De Jeugdraad organiseert een 'debattle' voor jongeren op vrijdag 23 maart in zaal De Keyt in Messelbroek. De vijf politieke partijen van Scherpenheuvel-Zichem sturen elk twee vertegenwoordigers naar deze avond. Ze stellen zich voor aan de jongeren en beantwoorden vragen die in een enquête werden verzameld. Vervolgens kan in een doorschuifsysteem met elke vertegenwoordiger apart gepraat worden.





Jongeren tot 30 jaar kunnen zo kennismaken met het politieke landschap in de gemeente en krijgen een kans op inspraak en participatie. De avond start om 19.30 uur. Burgemeester Manu Claes en Inne Pauwels zijn aanwezig namens CD&V, Nico Bergmans en Kris Peetermans namens Open Vld. Voor de oppositiepartijen doen mee: Allessia Claes en Xavier Lesenne (N-VA), Christini Gounakis en Marc Beddegenoodts (sp.a), Joris De Vriendt en Suzy Wouters (Vlaams Belang).





(VDWT)