Jeugdband verrast met spannend toneelstuk THE ELEMENTS VOEREN EIGEN CREATIE 'VOLLE MAAN' OP TOM VAN DE WEYER

27 maart 2018

03u02 0 Scherpenheuvel-Zichem The Elements, de jeugdband van de Fanfare Sint-Jansvrienden, leven toe 6 mei in Den Egger. Voor het eerst staan ze niet met hun vertrouwde instrumenten, maar met een toneelstuk op de planken met 'Volle maan.

Dertien acteurs, tussen 8 en 15 jaar spelen mee in het werk van saxofonist Arne Laureys (15). "Vorig jaar hadden we bij een concert al eens een klein toneelstukje opgevoerd. Dat was een uitdaging die we nog eens willen proberen", zegt Arne. "Tijdens de pauzes van onze repetities spelen we met zijn allen wel eens 'Weerwolven van Wakkerdam', een rollenspel met kaarten. Dit vormde de inspiratie voor het verhaal. In de zomer ben ik beginnen schrijven aan de dialogen."





Verschillende personages uit het kaartspel komen ook in het stuk voor, zoals de burgemeester en Cupido.





"Tijdens het schrijven bedacht ik welke rol op wiens lijf geschreven was", zegt Arne. "Er ontstond enige discussie over wie welk personage voor zich zou nemen, maar met het spelletje blad-steen-schaar hebben we dat opgelost."





Arne speelt zelf niet mee, maar regisseert de repetities, samen met enkele kritische ouders. Zij hebben het werkstuk van Arne vooraf doorgelezen en nog enkele hints gegeven om het stuk nog spannender te maken.





Andere wisselwerking

Sinds januari zijn The Elements elke zaterdag aan het repeteren in de zaal Familia in Averbode. Intussen kent iedereen zijn of haar tekst vanbuiten. Acteren blijkt toch wat anders te zijn dan samen musiceren.





"Tijdens onze concerten is ieder bezig met zijn instrument en is de dirigent de leidraad om één geheel te vormen. In het toneel hebben we elk onze rol, maar moeten we meteen op elkaar inspelen. Dat is toch een andere wisselwerking."





The Elements nemen de gehele productie voor hun rekening. Pianist Yannick (15) volgt op school audiovisuele technieken. Hij zorgt voor het licht en het geluid tijdens de voorstelling. Hij is ook bezig met een trailer die binnenkort op Facebook te zien is. Percussionist Roeland (18) is met zijn vader volop bezig thuis het decor in elkaar te timmeren. Het gezelschap heeft er een maquette van gemaakt.





"Het stelt een dorp voor. Er staat onder andere een frituur en een café in. Het verhaal speelt zich in Averbode af. We kunnen nog niets verklappen, maar het wordt spannend en grappig griezelig. Als slotscène spelen we een stukje muziek."





Opvoering op 6 mei

'Volle maan' wordt eenmalig opgevoerd in GC Den Egger in Scherpenheuvel, op zondag 6 mei om 14 uur. De toegangsprijs bedraagt 1,5 euro. Kaarten kan je bestellen via de Facebookpagina 'Week van de Amateurkunsten Scherpenheuvel-Zichem'.