Jeugdband houdt pannenkoekenfeest 24 januari 2018

De jeugdband The Elements van Koninklijke Fanfare De Sint-Jansvrienden organiseert voor het eerst een pannenkoekenfeest. Hiervoor kan je terecht in Zaal 't Laer in Okselaar op zaterdag 3 februari van 15 tot en met 19 uur. Je kan kiezen voor de klassieke pannenkoeken met suiker en siroop (twee voor 5 euro) of pannenkoeken met appel en slagroom of met spek (twee voor 6 euro). Je pannenkoeken reserveren kan via de leden en bestuursleden, of via desintjansvrienden@gmail.com. Inschrijven hoeft niet, maar op is op. (VDWT)