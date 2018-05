Jaar cel voor cyberlokker (20) 12 mei 2018

Een 20-jarige man uit Scherpenheuvel-Zichem is veroordeeld tot een jaar cel voor cyberlokking en het aanzetten tot ontucht. De vrouwelijke slachtoffers waren amper 12 jaar. Het was de moeder van Brian P. die naar de politie stapte nadat ze ontdekte dat haar zoon de slachtoffers betaalde om seksuele handelingen te stellen voor de webcam en naaktfoto's door te sturen. Daarbij maakte hij volgens de rechtbank gebruik van "bedrieglijke listgrepen". Bij een huiszoeking viel Brian P. door de mand. Het jaar cel is effectief. De boete van 6.000 euro ook. P. werd voor vijf jaar uit zijn rechten ontzet. (KAR)