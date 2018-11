Introspectieve ‘The Rhythm of Painting’ in Den Egger Tom Van de Weyer

12 november 2018

Kunstenaar Idriz Jossa houdt de introspectieve ‘The Rhythm of Painting’ op zaterdag 17 en zondag 18 november in de Galerie van GC Den Egger, August Nihoulstraat 74. Jossa presenteert een reeks van 16 schilderijen in olieverf. In de reeks onderzoekt hij de verhouding tussen print, prent en schilderij, tussen ambacht en automatisme. “Deze werken kwamen tot stand na een tijdrovend proces van vervormen”, aldus Jossa. “De gelaatstrekken van de personages zijn verwrongen, en tonen een andere mens dan het gestroomlijnde beeld waar we zo graag mee naar buiten komen. De verschillende vervormingen in de schilderijen krijgen een eigen ritme: the rhythm of a painting.” De werken zijn te koop. De toegang is vrij tussen 10 en 17 uur. Info over de kunstenaar: www.idrizjossa.be.