Interliga start competitie met 21 teams 30 augustus 2018

De zaalvoetbalcompetitie Interliga gaat dit seizoen van start met 21 ploegen uit Scherpenheuvel-Zichem en Diest. Voor het eerst doen ook vier teams mee uit Veerle. De wedstrijden worden allemaal gespeeld in de sporthallen van Averbode en Scherpenheuvel. "We spelen zonder scheidsrechter en hebben ons eigen regelement bedacht, gebaseerd op fairplay", klink het. "In meer dan twintig jaar competitie zijn er hooguit enkele discussies geweest, die na de match werden weggespoeld bij een glas bier."





(VDWT)