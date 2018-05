Infoavond over nieuwe coöperatie voor groene stroom 12 mei 2018

02u24 0 Scherpenheuvel-Zichem Transitie Scherpenheuvel werkt aan het burgerinitiatief HagelandStroomt. De bedoeling is een coöperatie op te richten voor groene stroom.

Inwoners van de gemeente kunnen mee investeren om groene stroom op te wekken. Ze mogen een gemeentelijk gebouw uitkiezen waarop zonnepanelen worden gezet. Voor hun aandeel krijgen ze een billijke vergoeding. Een infoavond wordt gehouden op woensdag 23 mei om 20 uur in zaal Den Cayberg, Lobbensestraat 93B. Gastspreker is Dirk Vansintjan, bestuurder van Ecopower. Voor bijkomende info en vragen: info@hagelandstroomt.be of www.hagelandstroomt.be.





(VDWT)