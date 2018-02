Inbrekersbende deinst terug voor politie te paard AL IN EERSTE MAAND MIST CAVALERIE EFFECT NIET KRISTIEN BOLLEN

14 februari 2018

02u36 0 Scherpenheuvel-Zichem Het werk van de federale politie te paard die de afgelopen maand patrouilleerde in de wijken tussen Schoonderbuken en Scherpenheuvel heeft volgens de korpschef van politie Demerdal vruchten afgeworpen. De inbrekersbende die de regio teistert, heeft de stad in die tijd blijkbaar links laten liggen. Er zijn geen inbraken meer geweest met dezelfde werkwijze.

Korpschef Jan Vanhauwere: "De inzet van de cavalerie was mogelijk omdat we in die periode een beroep konden doen op twee aspirant-commissarissen als stagiair actief in de politiezone. Zij namen een groot deel van de maatregelen voor hun rekening. De banden tussen onze lokale politiedienst en de verantwoordelijken van de cavalerie werden door deze concrete samenwerking versterkt. Wij hopen in de toekomst nog een beroep te kunnen doen op de ruiters. De inzet zal echter bepaald worden op basis van een analyse, de beschikbaarheid van de ruiters en de mogelijkheid om in een omkadering te voorzien vanuit de PZ Demerdal-DSZ. De vraag naar dergelijke steun vanuit de lokale politie is groter dan de diensten die zij kunnen leveren."





"Wat we hierover kunnen meegeven is dat de inzet van de ruiters beantwoordde aan de doelstellingen die we voorop gesteld hadden en aldus positief geëvalueerd werd. Zo kan ik meegeven dat de ruiters zorgden voor 'extra' blauw op straat dat zichtbaar en aanspreekbaar was. Ook waren er heel wat positieve reacties tijdens hun patrouilles en konden ze ons extra informatie bezorgden in het kader van onderzoek. Er werd onder meer snel en adequaat gereageerd op een inbraakalarm, maar ook werd er een aantal tussenkomsten uitgevoerd met betrekking tot weggebruikers die het niet al te nauw namen met de verkeersveiligheid", vervolgt de korpschef.





Verhoogde eigen inzet

De cavalerie bracht ook verdachte situaties onder de aandacht van de interventieploegen zodat er onmiddellijk tot controle kon worden overgegaan. Het is van belang te weten dat de ruiters niet in de plaats traden van de eigen inzet vanuit de lokale politie. Integendeel: de inzet van de cavalerie vroeg een verhoogde eigen inzet. Bij aanvang van hun dienst moesten de collega's uitvoerig gebriefd worden. Deze briefings werden de dag zelf voorbereid en aangepast door de lokale politie op basis van de meest recente informatie. En tijdens hun patrouille moesten zij kunnen rekenen op onmiddellijke bijstand van de lokale politie.