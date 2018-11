Inbrekers stelen kluis Kristien Bollen

19 november 2018

Een bewoner van een huis in de Prins De Merodelaan in Scherpenheuvel-Zichem stelde zondagochtend rond 5.30 uur vast dat er ingebroken was. Er werd langs de achterdeur ingebroken en de woning werd doorzocht met een grote wanorde tot gevolg. De daders gingen aan de haal met een kluis. De politie opende een onderzoek naar de mogelijke daders.