Inbrekers slaan ramen stuk Kristien Bollen

12 december 2018

16u24 0

Een bewoner van een huis in de Mollenveldwijk in Scherpenheuvel-Zichem stelde dinsdagavond rond 20 uur vast dat er was ingebroken. Met een steen werden verschillende ramen stukgeslagen alvorens binnen te dringen. Verschillende ruimtes werden doorzocht maar op het eerste zicht werd er niets ontvreemd.